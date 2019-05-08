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تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 1 يونيه

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:20 م
تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 1 يونيه المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـ1 يونيو لتعذر حضور المتهمين.
 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
 
 
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
 
 
 

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