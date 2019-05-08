تأجيل إعادة محاكمة 28 متهما فى أحداث عنف بالمنيا

كتب فريق المحافظات

أجلت اليوم الأربعاء المحكمة العسكرية المعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 28 متهمًا متورطين فى أحداث عنف وشغب بمحافظة المنيا إلى جلسة يومى 14 و15 مايو الجارى.

وذلك فى عدة قضايا تتعلق بأحداث عنف بمراكز أبو قرقاص ومغاغة وجامعة المنيا وملوى وديرمواس والمتهم فيها 28 شخصًا من عناصر الإخوان تعاد إجراءات محاكمتهم فى أحداث اقتحام أقسام شرطة ومنشآت عامة وتظاهر داخل جامعة المنيا وتخريب منشآت شرطية وقضائية وعامة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة بعد أن أسندت النيابة العسكرية عدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة.