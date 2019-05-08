بومبيو يصل بريطانيا لإجراء محادثات حول تحسين الروابط الثنائية

لندن (أ ش أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية لندن لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى .

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن بومبيو سيلتقى اليوم بماى، ووزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت، وسيلقى خطابا فى وقت لاحق حول إمكانات تحسين الروابط بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى (بريكست) .

يشار إلى أن زيارة بومبيو تأتى فى وقت تتزايد فيه التوترات مع إيران،التى أعلنت اليوم تعليق التزامها بالاتفاق النووى لعام 2015 مؤقتا، وكذلك حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى .