بالمستندات.. السبكي يتهرب من إلتزاماته مع صدى البلد ويتهجم على مقرهم

مستندات جديدة تدين المنتج أحمد السبكي بعد تهجمه على مقر موقع صدي البلد، هو ومجموعة من البلطجية، في محاولة منهم للتهرب من إلتزاماته في العقد المبرم مع الإدارة المالكة لقناة صدي البلد، حيث تعدى على الصحفيين الموجودين بمقر الموقع في منطقة الدقي.

وحاول السبكي من خلال ممارساته للبلطجة الضغط على قناة صدي البلد وإدارتها للمطالبة بزيادات التعاقد، فضلا عن عدم إلتزامه ببنود العقد وقيامه ببيع المسلسل محل الخلاف "سوبر ميرو" لأكتر من قناة وإخلاله ببنود العقد الذي حصلنا على صورة منه.

الأمر الذي جعل إدارة القناة تتقدم بشكوي للمجلس الأعلي للإعلام.

وجاءت شكوى صدى البلد للمجلس الأعلى للإعلام كالتالي: