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بالمستندات.. السبكي يتهرب من إلتزاماته مع صدى البلد ويتهجم على مقرهم

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:31 ص
بالمستندات.. السبكي يتهرب من إلتزاماته مع صدى البلد ويتهجم على مقرهم السبكي يتهرب من إلتزاماته مع صدى البلد ويتهجم على مقرهم
كتبت دينا الحسيني
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 مستندات جديدة تدين المنتج أحمد السبكي بعد تهجمه على  مقر موقع صدي البلد، هو ومجموعة من البلطجية، في محاولة منهم للتهرب من إلتزاماته في العقد المبرم مع الإدارة المالكة لقناة صدي البلد، حيث تعدى على الصحفيين الموجودين بمقر الموقع في منطقة الدقي.
 
وحاول السبكي من خلال ممارساته للبلطجة الضغط على قناة صدي البلد وإدارتها للمطالبة بزيادات التعاقد، فضلا عن عدم إلتزامه ببنود العقد وقيامه ببيع المسلسل محل الخلاف "سوبر ميرو" لأكتر من قناة وإخلاله ببنود العقد الذي حصلنا على صورة منه.
 
الأمر الذي جعل إدارة القناة تتقدم بشكوي للمجلس الأعلي للإعلام.
 
وجاءت شكوى صدى البلد للمجلس الأعلى للإعلام كالتالي:
 
48bd4721-d456-470c-8907-252bad3feed1
 
5d48c79b-1dfd-4ce0-9d31-f829b934ac0e
 
العقد المبرم بين الطرفين:
 
3a43f625-d288-4be2-b369-ec0bf06fd867 (1)
 

cba438af-1195-475b-993c-11d872d8b841

2c2f9641-c88d-4bc9-95f9-271dcf5d0ac3

b93ea40f-ae5e-4f52-a3b4-dd4279cd9ee8

 

0e6db705-1ed1-4b8b-a9ab-d14e41e82dfb

a917ea12-020a-4c76-aef0-4193b6e3a640
 
 
 
23cc447c-2b82-4598-be7f-6232c1fbdc6e (1)
 
 
 
 
 
 
 
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