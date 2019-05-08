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بالأسماء.. تعيين وكلاء جدد بكليات جامعة الإسكندرية

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:40 ص
بالأسماء.. تعيين وكلاء جدد بكليات جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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أصدر الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ، قرارا بتعيين وكلاء جدد، وهم تعيين الدكتور علاء الدين حسن الغرباوى ، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات. 
 
كما صدر قرارا بتعيين الدكتور سامى عبد السلام سالم خليل ، أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب البيطرى وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.
 
وتعيين الدكتور محمد إبراهيم عبد العزيز على الأستاذ بقسم الأنسجة والخلايا بكلية الطب البيطرى وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.
 
 
 
 

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