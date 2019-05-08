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انفوجراف.. كيف تقارن القوى العسكرية للولايات المتحدة وروسيا والبرازيل؟

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:00 ص
انفوجراف.. كيف تقارن القوى العسكرية للولايات المتحدة وروسيا والبرازيل؟ الجيش الأمريكى
كتبت فاطمة شوقى
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مرارًا على احتمالية التدخل العسكرى فى فنزويلا، وأنه مطروح على الطاولة فى البلد اللاتينى فى ظل تصاعد التوتر بين البلدين، على خلفية الأحداث الاخيرة من محاولة زعيم المعارضة خوان جوايدو بالإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو ، إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب كان واضحًا للغاية وصادقًا بشأن العمل العسكرى إذا كان هذا هو المطلوب، وهذا ما ستفعله الولايات المتحدة.

 

وأضاف بومبيو: "نحاول أن نفعل كل ما فى وسعنا لتجنب العنف، نفضل الانتقال السلمى للسلطة"، موضحًا أن "على الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الرحيل من أجل إتاحة الفرصة أمام انتخابات جديدة".

 

ووفقًا لشبكة "سى إن إن" فقد يكون الخيار العسكرى مفتوحًا، لكن التدخل فى دولة أجنبية من شأنه أن يعرض ملايين المدنيين للخطر، لذلك ليس قرارًا يمكن الاستخفاف به.

 

وكولومبيا والبرازيل تدعم زعيم المعارضة، خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسًا للبلاد فى يناير الماضى، فى حين أن كوبا وروسيا دعمت حكومة نيكولاس مادورو.

 

كيف تقارن القوى العسكرية؟

وفقًا لتصنيف Global Firepower لعام 2019، والذى يستخدم أكثر من 55 عاملاً فرديًا لتحديد القوة العسكرية لبلد ما، فإن الولايات المتحدة هى الأولى فى القائمة، تليها روسيا، وتظهر البرازيل في المرتبة 13 وكولومبيا فى 46 وكوبا فى 71.

- القوى العسكرية

الولايات المتحدة لديها 2.1 مليون جندى

روسيا  لديها مليون جندى

البرازيل لديها 334.500 جندى

كولومبيا 295 ألف جندى

فنزويلا 120 ألف جندى

كوبا 50 ألف جندى

 

القوى العسكرية
القوى العسكرية

القوة الجوية

من حيث القوة الجوية يمتلك الجيش الأمريكى 13398 طائرة حربية، بينها 2362 مقاتلة، و2831 طائرة هجومية، وأكثر من 1153 طائرة شحن عسكرى، إضافة إلى 2853 طائرة تدريب، و5760 مروحية عسكرية منها 971 مروحية هجومية.

 

كما تمتلك أمريكا عدداً هائلاً من المطارات الصالحة للخدمة يبلغ عددها 13513 مطارا، حيث تتفوق على روسيا فى هذه النقطة والتى تمتلك قرابة 1200 مطار صالح للخدمة فقط.

 

فيما يمتلك الجيش الروسى أكثر من 4 آلاف طائرة حربية بينها 869 مقاتلة، و1459 طائرة هجومية، وهنا يبرز الفارق الكبير بينه وبين نظيره الأمريكى الذى يتفوق فى هذا الجانب، كما يمتلك الجيش الروسى 1485 مروحية عسكرية منها 514 مروحية هجومية.

الطائرات
الطائرات

 

حاملات الطائرات
حاملات الطائرات

 

 

قوة الدبابات

وعلى صعيد الدبابات يمتلك الجيش الروسي 21932 دبابة، حيث يتفوق هنا بشكل كبير على نظيره الأمريكى، كما تمتلك روسيا أكثر من 50 ألف مدرعة، وهنا أيضاً تتفوق روسيا، ومن حيث عدد المدافع يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6 آلاف مدفع ذاتى الحركة، وقرابة 4500 مدفع ميدانى، و3800 راجمة صواريخ، فى تفوق واضح على الولايات المتحدة أيضاً فى هذا الجانب.

أما فنزويلا فلديها 485 دبابة، والبرازيل ليها 437 دبابة.

قوة الدبابات
قوة الدبابات

 

القوة البحرية

ومن حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الروسى من 352 قطعة بحرية منها حاملة طائرات وحيدة، وهنا تتفوق الولايات المتحدة بقوة فى هذا الجانب، ويمتلك الجيش الروسى 56 غواصة، و13 فرقاطة و47 كاسحة ألغام.

أما الأسطول البحرى الأمريكى فيضم 415 قطعة بحرية منها 24 حاملة طائرات، و22 فرقاطة، و68 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 11 كاسحة ألغام.

مجموع الاصول البحرية
مجموع الأصول البحرية

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