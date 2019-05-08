اليونان تدعو تركيا لوقف انتهاك الحقوق السيادية لقبرص

نيقوسيا (أ ش أ)

ندد وزير الخارجية اليونانى جورج كاتروجالوس ووزير الدفاع الوطنى اليونانى إيفاجيلوس أبوستولاكيس بمحاولات تركيا التنقيب غير القانونى فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ودعا وزير الخارجية اليونانى، خلال الندوة السنوية الرابعة للجمعية اليونانية لاقتصاديات الطاقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء، تركيا إلى الكف عن انتهاك الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وعن الاستمرار فى أعمال غير قانونية أخرى..لافتا إلى أن الانتهاك المنهجى للقانون الدولى سيؤدى إلى المزيد من العزل لتركيا، وأعاد إلى الأذهان بيان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى، والذى بموجبه سوف يستجيب الاتحاد الأوروبى بالشكل المناسب لأعمال تركيا غير القانونية تضامنا مع قبرص.

من جانبه، أدان وزير الدفاع الوطنى اليونانى إيفانجيلوس أبوستولاكيس، خلال المؤتمر السنوى السابع للدفاع والأمن لنادى ضباط القوات المسلحة اليونانية، بالأعمال التركية غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مشددا على أن المجتمع الدولى بما فيه الاتحاد الأوروبى ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل قد انتقدوا موقف تركيا.

وأوضح أن اليونان تقع فى سياق جيوسياسى معقد وسريع التغير، حيث تشكل الأزمات أخطارا على الاستقرار الإقليمى.. مضيفا أن اليونان تنفذ سياسة دفاع نشطة ومتعددة الأبعاد بهدف تأمين الحوار والاستقرار وعلاقات حسن الجوار فى المنطقة.