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اليوم.. طلاب أولى ثانوى أزهرى يؤدون امتحانات نهاية العام بالأحياء والحديث

الأربعاء، 08 مايو 2019 06:00 ص
اليوم.. طلاب أولى ثانوى أزهرى يؤدون امتحانات نهاية العام بالأحياء والحديث طلاب الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
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يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الأزهرى، اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم فى مادتى الحديث وعلومه واللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى مادة الحديث وعلومه والأحياء، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 2019/5/9م.

كان قد بدأت صفوف النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى امتحانات نهاية العام السبت الماضى، كما بدأت أيضًا السبت الماضى امتحانات النقل للقراءات للصف الأول (تجويد) للدور الأول، وللصفين الأول والثانى "عالية القراءات، والتخصص".

 


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اليوم.. طلاب أولى ثانوى أزهرى يؤدون امتحانات نهاية العام بالإنجليزى والإنشاء

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الثانوى الازهرى

النقل الثانوى

الاحياء

الحديث

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