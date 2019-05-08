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اليوم.. سماع أقوال الشهود فى محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

الأربعاء، 08 مايو 2019 06:00 ص
اليوم.. سماع أقوال الشهود فى محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" قضية فض اعتصام رابعة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسن فريد، بأقوال الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

جدير بالذكر ان المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.


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