النيابة تصرح بدفن ربة منزل سقطت من الطابق الثالث بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن ربة منزل توفت أثر سقوطها من الطابق الرابع من منزلها بمنطقة إمبابة في الجيزة، نتيجة اختلال توازنها أثناء تنظيفها شرفة المنزل.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع بشارع القومية العربية بإمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل تدعى "ر.س"، في العقد الثالث من العمر سقطت من نافذة شقتها بالطابق الرابع، أثناء تنظيفها.

وتابعت التحريات،أن ربة المنزل أصيبت بسحجات وكدمات وكسور، وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.