النيابة تصرح بتشريح جثة فتاة عثر عليها مقتولة بمنطقة إنشاءات عقارية بـ6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة فتاة عثر عليها مقتولة وملقاة بمنطقة إنشاءات عقارية، بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بمنطقة عقارات تحت الإنشاء.

فانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة لا توجد بها إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.