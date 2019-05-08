المنظمة الدولية للصليب الأحمر تزود كوريا الشمالية بمضخات مياه كدعم طارئ

سول (أ ش أ)

أقرت منظمة الصليب الأحمر الدولية تزويد كوريا الشمالية بمضخات المياه كجزء من الإجراءات الطارئة لمساعدة المناطق التى تعانى من الجفاف وتخفيف مشكلة نقص الغذاء.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن "خطة العمل" الطارئة لكوريا الشمالية تشمل توفير 15 مضخة مياه متنقلة للرى بموجب صندوق الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وخصص الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر76 ألفا و946 فرنكا سويسريا ( 75 ألفا و 466 دولارًا أمريكيًا) لبرنامج المساعدات. سيتم إنفاق الأموال على مدى ثلاثة أشهر لتوفير المضخات والوقود للمزارعين.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار حوالى 331 ألفا و 967 شخصا، أو 5 آلاف و831 أسرة، فى المناطق الواقعة فى إقليم جنوب هامجيونج.

وقال الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن توفير مضخات المياه أمر ضروري، خاصة بالنسبة لإنتاج محاصيل الربيع، لأن النقص سيحرم إمدادات الغذاء من كوريا الشمالية حتى موسم الحصاد الرئيسى فى سبتمبر.

كان تقرير مشترك قد صدر مؤخراً عن برنامج الأغذية العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة قد أشار إلى أن 40 فى المائة من سكان كوريا الشمالية فى حاجة ماسة إلى المساعدة الغذائية.

ومن المقرر أن تقدم جمعية الصليب الأحمر فى كوريا الشمالية توصية إلى الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن أبحاثها التى أجريت هذا الأسبوع.