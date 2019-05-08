المفتى يغادر إلى المغرب للمشاركة فى المجالس الحسنية بدعوة من القصر الملكى

كتب لؤى على

غادر الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، اليوم إلى المملكة المغربية فى زيارة تستغرق 5 أيام، يشارك خلالها فى الدروس الحسنية بالقصر الملكى بالرباط التى تقام خلال شهر رمضان سنويا.

تأتى مشاركة مفتى الجمهورية فى فعاليات الدروس الحسنية تلبية لدعوة من الملك محمد السادس عاهل المغرب.

الدروس الحسنية هي دروس تلقى بحضرة ملك المغرب، وتحت رئاسته الفعلية وبحضور كوكبة من العلماء والمشايخ والدعاة والقراء وأصحاب الفكر والثقافة من المغرب وخارجه طيلة أيام شهر رمضان، أنشأها الحسن الثانى سنة 1963ميلادية.