المعارضة التركية: ينبغى إلغاء تفويض أردوغان إذا ألغيت انتخابات اسطنبول

رويترز

ذكر حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا اليوم الأربعاء أنه طلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان لأن نفس المخالفات التى يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت فى انتخابات بلدية اسطنبول فى 31 مارس شابت الانتخابات العامة التى أجريت العام الماضى.

وقال حزب الشعب الجمهورى أيضا إن الأصوات التى تم الإدلاء بها لمسؤولى ومجالس اسطنبول، والتى سُلمت فى نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية. وفاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية في المجالس.

وقال محرم إركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين "إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو... فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين".

وأضاف متسائلا "فلماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟"

وجاء في تسجيل مصور نشر على حساب العدالة والتنمية على تويتر أن اللحنة العليا للانتخابات لم تقض بضرورة إعادة جميع الانتخابات في اسطنبول لأن عدد الأصوات "المثيرة للريبة" التي حددتها لن تؤثر على نتيجة انتخابات مجالس الأحياء.