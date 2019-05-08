video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المعارضة التركية: ينبغى إلغاء تفويض أردوغان إذا ألغيت انتخابات اسطنبول

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:23 م
المعارضة التركية: ينبغى إلغاء تفويض أردوغان إذا ألغيت انتخابات اسطنبول أكرم إمام أوغلو
رويترز
إضافة تعليق

ذكر حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا اليوم الأربعاء أنه طلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان لأن نفس المخالفات التى يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت فى انتخابات بلدية اسطنبول فى 31 مارس شابت الانتخابات العامة التى أجريت العام الماضى.

وقال حزب الشعب الجمهورى أيضا إن الأصوات التى تم الإدلاء بها لمسؤولى ومجالس اسطنبول، والتى سُلمت فى نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية. وفاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية في المجالس.

وقال محرم إركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين "إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو... فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين".

وأضاف متسائلا "فلماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟"

وجاء في تسجيل مصور نشر على حساب العدالة والتنمية على تويتر أن اللحنة العليا للانتخابات لم تقض بضرورة إعادة جميع الانتخابات في اسطنبول لأن عدد الأصوات "المثيرة للريبة" التي حددتها لن تؤثر على نتيجة انتخابات مجالس الأحياء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعارضة التركية تؤكد ثقتها بالفوز فى إعادة انتخابات اسطنبول

الرئيس التركى السابق داوود أوغلو ينتقد قرار إعادة الانتخابات فى إسطنبول

أحزاب تركية تعلن دعمها لمرشح المعارضة فى انتخابات إسطنبول

أكرم إمام أوغلو

تركيا

حزب الشعب الجمهورى

حزب العدالة والتنمية

أردوغان

أخبار العالم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
التعليم ترسل أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات الأحد المقبل

التعليم ترسل أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات الأحد المقبل

تعرف على نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة × 11 معلومة

تعرف على نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة × 11 معلومة

فيديو.. أفضل مباريات الأهلى فى شهر الصيام

فيديو.. أفضل مباريات الأهلى فى شهر الصيام

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. عزت حنفى إمبراطور المخدرات الحقيقى بالجزيرة

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. عزت حنفى إمبراطور المخدرات الحقيقى بالجزيرة

الهيئة العامة للبترول: اكتشافات جديدة كل شهر ومش عايزين ندوش الناس بيها

الهيئة العامة للبترول: اكتشافات جديدة كل شهر ومش عايزين ندوش الناس بيها

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة