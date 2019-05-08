المؤبد لـ3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى للسرقه بالإكراه بالمرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لـ3 عاطلين لاتهامهم بسرقة ربة منزل، وعامل بالإكراه، وحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الثانى قاد دراجة بخارية واستقل معه باقى المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، واستوقفوا المجنى عليها بالطريق العام وأشهروا فى وجهها الأسلحة النارية، واطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء لترويعها برفقة زوجها، ما أسفر عن إصابة زوجها، واستوليا على أموال المجنى عليهما وفروا هاربين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط المتهمين، وبحوزتهما الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.