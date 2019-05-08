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القوى العاملة: السعودية تحدد 6 ساعات للعمل بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:02 ص
القوى العاملة: السعودية تحدد 6 ساعات للعمل بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قالت وزارة القوى العاملة، إن وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، حددت عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك فى منشآت القطاع الخاص بما لا تتجاوز 6 ساعات فى اليوم، ودعت الوزارة كافة المنشآت الالتزام بتنفيذ ذلك وفقا لنظام العمل السعودى.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالى عثمان رمضان، إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار قرار بحظر العمل خلال الفترة من الساعة الثانية عشرا ظهرا حتي الثالثة عصرا في أماكن العمل المفتوحة اعتبارا 15 يونيو المقبل وحتى 15 سبتمبر 2019، وفقا لتعليمات وشروط السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل مناسبة.

 


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