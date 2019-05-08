القبض على 8 أشخاص فى حملة لمكافحة الإرهاب فى ألمانيا

برلين (أ ش أ)

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثمانية أشخاص، اليوم الأربعاء، يُشتبه فى دعمهم للإرهاب.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أفرادها داهموا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم سبعة منازل فى مدينة أوبرهاوزن غربى ألمانيا، وقد تم القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه فى دعمهم لمنظمة إرهابية.

وأضاف المتحدث أن وحدات شرطية خاصة قد شاركت فى الحملة، ولم تلق السلطات أى مقاومة خلال مداهمتها للمشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم.

وذكر أن المشتبه بهم ألمان (4 رجال و4 نساء) تتراوح أعمارهم بين 19 و58 عاما، وتربط غالبيتهم صلات قرابة، ومن المقرر استجواب المشتبه بهم لدى الشرطة فى مدينة إيسن فى وقت لاحق اليوم.