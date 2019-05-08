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القاهرة تستعد لامتحانات للشهادة الإعدادية بتجهيز اللجان وتأمين المدارس

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:00 م
القاهرة تستعد لامتحانات للشهادة الإعدادية بتجهيز اللجان وتأمين المدارس اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الأمن ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية لتأمين المدارس الموجود بها لجان امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية، وعدم السماح بوجود أي سيارات أو إشغالات أو باعة جائلين فى محيط المدارس، وتكثيف حملات النظافة حولها حرصاً على راحة وسلامة الطلاب.
 
كما وجه المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تجهيز كافة اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين ، والاستعداد لمرحلة التصحيح وتجهيز الكنترولات فور الانتهاء من اجتياز الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها ضمان حسن سير وتنظيم الامتحانات، ومراجعة النظافة العامة ودورات المياه داخل المدرسة وتوفير سبل الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من أداء امتحاناتهم فى مناخ ملائم، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية الكاملة وأدوات الإسعاف السريع بكل لجنة ، ومراجعة وسائل الدفاع المدنى.
 
وصرح محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية ( الدور الأول ) للعام الدراسي 2018/2019 بمدارس القاهرة ستنطلق يوم السبت القادم الموافق 11/5/2019 فى تمام التاسعة صباحاَ بمادتى اللغة العربية والخط ومادة التربية الدينية ، وتكون مدة زمن الإجابة فى الامتحان الأول ساعتين ونصف ، بينما فى الثاني ساعة ونصف فقط.
 
 وتقرر أن يخوض الطلاب مادتى الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال اليوم الثانى الموافق الأحد 12/5 ، وفى الإثنين 13/5 تأتى امتحانات اللغة الأجنبية والتربية الفنية، ومدة كل منهما ساعتين، ثم يدخل الطلاب مادة الهندسة يوم الثلاثاء، ومادة العلوم الأربعاء، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 16مايو بمادة الدراسات الاجتماعية ومدة الامتحان ساعتين من التاسعة للحادية عشر صباحاَ.
 
    وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التنبيه على مديرى المدارس بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب.
 

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