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العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقتها بالمنصورة

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:04 م
العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقتها بالمنصورة جثة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة ربة منزل مشنوقة داخل غرفة نومها بالمنصورة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة ، بالعثور على سيدة مشنوقة داخل شقتها بناحية حى غرب المنصورة خلف سوق الجملة، بالدور الثالث.
 
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة تدعي سمر س م 35 سنة ربة منزل، وو جدت معلقة فى سقف الشقة، وتم استدعاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى فحص الجثة وبيان إذ كان الحادث به شبهة جنايية ام لا، وجارى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة
 
 

 


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