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الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:00 ص
الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة ريم الساعى مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن الأمانة بها أجهزة تستطيع كشف تزوير العينات التى تسحبها من الموظفين للكشف عن تعاطيهم للمخدرات.

 

وقالت الدكتورة ريم الساعى مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم رصد جميع الحيل والطرق التى يمكن أن يتلاعب بها الموظفون لتضليل الفريق الطبى الذى يتولى مهام الكشف عن تعاطى المخدرات، مؤكدة أن من يثبت تلاعبه يعامل معاملة من ثبت تعاطيه للمخدرات .

 

وأضافت الدكتورة ريم الساعى مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن هناك فرقًا مدربة على أعلى مستوى لمتابعة عمليات الفحص الخاصة بالموظفين.


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