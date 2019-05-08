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الصحة: الطبيب "محمد صلاح" غادر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه على نفقة الدولة

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:11 م
الصحة: الطبيب "محمد صلاح" غادر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه على نفقة الدولة الطبيب محمد صلاح
كتب وليد عبد السلام
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أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، عن سفر طبيب الأسنان الشاب محمد صلاح، أمس الثلاثاء، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له فى ألمانيا على نفقة الدولة.
 
وأوضح أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتوفير أقصى رعاية طبية ممكنة ومتابعته فى كل مراحل العلاج من خلال التنسيق والمتابعة مع الملحق الطبى المصرى ببرلين، إضافةً إلى توفير الدعم النفسى له ولأسرته طوال فترة العلاج.
 
وأضاف أن الوزيرة منذ زيارتها للطبيب بمستشفى القصر العينى وهى تتابع حالته بشكل يومى حتى سفره أمس، لافتا إلى أنها وجهت بسرعة إنهاء إجراءات سفره وعلاجه، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار دعمها الكامل لمقدمى الرعاية الصحية كافة وفى مقدمتهم الأطباء.
 
وأشار إلى أن الوزيرة كانت قد وجهت الدكتورة  سحر حلمى، مدير عام التكليف، بتعديل تكليف الطبيب محمد صلاح للعمل فى قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، المكتب الفنى، بعد تماثله للشفاء، إضافةً إلى توفير كافة التسهيلات لحصوله على ماجستير فى إدارة الأعمال.
 
يذكر أن الطبيب محمد صلاح صاحب الخمس وعشرين عاماً تعرض لسقوط تحت القطار فى المحلة نتيجة التدافع، واحتاج استكمال علاجه بالخارج.
 
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الصحة

الطبيب محمد صلاح

ألمانيا

قطاع مكتب الوزير

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