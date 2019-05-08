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الشركات المالية تضغط على أبوظبى وقطر وانخفاض بقية بورصات الخليج

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:57 ص
الشركات المالية تضغط على أبوظبى وقطر وانخفاض بقية بورصات الخليج مؤشر _ أرشيفية
(رويترز)
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نزلت بورصتا أبوظبى وقطر نزولا حادا فى التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بفعل الأسهم المالية، كما تراجعت بقية الأسواق الرئيسية فى الخليج.

وفقد مؤشر بورصة أبوظبى 1.2%، فى الوقت الذى خسر فيه بنك أبوظبى الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.7%، ونزل سهم ميثاق للتأمين التكافلى 4.9% ومصرف أبوظبى الإسلامى 1.5%.

وهبط بنك أبوظبى التجارى 1.6% بعد أن سجل انخفاضا نسبته 5% فى أرباح الربع الأول الأسبوع الماضي، وعزا البنك، الذى استكمل اندماجا مع بنكين آخرين الأسبوع الماضى، التراجع لانخفاض دخل الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل.

ونزل مؤشر الأسهم القطرية 1.4% وهبط 18 من 20 سهما على المؤشر ونزل مصرف قطر الإسلامى 2.1 % وتراجع سهم بنك قطر الوطنى 1.5%.

وخسر المؤشر السعودى الرئيسى 1.2%، ونزل سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق 6.4% لأقل مستوى فيما يزيد عن عام بعد أن أعلنت الشركة أن صافى ربح الربع الأول من العام انخفض 79.8% لتعزو ذلك إلى تراجع أسعار البيع.

ونزل سهم الرياض للتعمير 1.9% بعد أن أعلنت الشركة انخفاض صافى ربح الربع الأول 16.7%.

 

وانخفض سهم مصرف الراجحي، ثانى أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، 1.8 بالمئة وهبط سهم بنك الرياض 2.7 بالمئة.

 

وهبط مؤشر دبى 0.4 بالمئة بفعل أسهم الشركات العقارية. ونزل سهم إعمار للتطوير 0.3 بالمئة بعد أن تراجع صافى ربح الشركة 8.3 بالمئة فى الربع الأول.

 

وفقد سهم أملاك للتمويل 1.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن تكبد خسارة فى الربع الأول مقارنة مع أرباح حققتها قبل عام.


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