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الأربعاء، 08 مايو 2019 02:53 م
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السيطرة على حريق معرض الخشب بأرض جمعية المهندسين العرب بالشرقية

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:41 م
السيطرة على حريق معرض الخشب بأرض جمعية المهندسين العرب بالشرقية حريق معرض الخشب
الشرقية- فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، من السيطرة علي الحريق الذي نشب بمعرض خشب علي أرض جميعة المهندسين العرب بناحية بساتين الإسماعيلية بمركز بلبيس، وتم إخطار نيابة بلبيس العامة بالحريق.

 

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مـأمور مركز شرطة بلبيس، بنشوب حريق بجمعية المهندسين العرب الكائنة بناحية قرية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس، وتم إبلاغ الحماية المدنية التي دفعت ب 7 سيارات، وتم السيطرة علي النيران قبل إمتداها لمخازن التنر بالجميعة، فيما أنتقل اللواء إيهاب لمعى، حكمدار الجنوب، والعميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إلى موقع الحريق.

 

وتبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب بمعرض مشغولات خشبية بالجميعة علي  مساحة 600 متر، وإلتهمت النيران معظم الأخشاب، وتبين أن الإهمال السبب الرئسيي فى الحريق وعدم أخذ إشترطات الأمان، وتم إنتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لبيان سبب حدوثه.

 


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