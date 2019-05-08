video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السجن 10 سنوات لـ7 متهمين لتلقيهم رشوة بالإسكندرية

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:57 م
السجن 10 سنوات لـ7 متهمين لتلقيهم رشوة بالإسكندرية حبس - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن أباظة، وشريف محمد الجندي، وأمانة سر مصطفى عبد العظيم، بالسجن 10 سنوات لـ 7 متهمين وغرامة 10 آلاف جنيه، لكل منهم لاتهامهم بالرشوة وتزوير خطاب لعدد 162 فدانا بمنطقة برج العرب.
 
 
تعود الواقعة في القضية رقم 8020 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية، والمقيدة كلي برقم 1290 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الرقابة الإدارية القبض على 3 موظفين و 4 آخرين في قضية رشوة بنطاق دائرة برج العرب غرب الإسكندرية.
 
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، بأن كلًا من المدعو "م.ح.ز" مفتش بمديرية المساحة بالإسكندرية، و"ح.م.م" رئيس الحي السكني السابع بمدينة برج العرب، و" ال.ل.م" وكيل بمديرية المساحة محافظة البحيرة، بالاتفاق مع والمدعوة "ن.ال.م" محامية، و"ق.م.أ" صاحب مصنع أدوات صحية، و"م.م.ك" صاحب معرض، و"ع.م.ح" عاطل، لتزوير أوراق خاصة بـ 162 فدانا.
 
 
وأضافت التحريات، أن المتهم الأول أخذ مبلغا ماليا قيمته 230 ألف جنيه، على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات خروج قطعتي أرض مساحة 74 فدانا، و88 فدانا، من نطاق جهاز مدينة برج العرب، واستخراج خطاب من المتهم الثاني يفيد بذلك، فى مقابل الاتفاق مع المهتمين بالحصول على مبلغ 3 ملايين جنيه، عقب انتهاء استخراج الخطاب.
 
 
وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهم، وقررت النيابة إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم عليهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس موظف بجهاز تنظيم الاتصالات وآخر بتهمة تلقى رشوة

تأجيل محاكمة 7 موظفين بمصلحة الضرائب لاتهامهم بالرشوة لـ4 أغسطس المقبل

اليوم.. استكمال محاكمة مديرة تنظيم حى شرق مدينة نصر بتهمة الرشوة

النقض تؤيد المؤبد على مستشار وزير المالية لاتهامه بالرشوة

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جنايات الاسكندريه

برج العرب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة