video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

والشروع فى قتل ..

السجن المشدد من 7 لـ10 سنوات لـ4 متهمين بقتل مواطن أخرين بالأميرية

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:49 م
السجن المشدد من 7 لـ10 سنوات لـ4 متهمين بقتل مواطن أخرين بالأميرية حجز- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
 
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد .ا " غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة كلا من من "صبري .ا، أحمد .ا، باسم .م" حضورياً، بالسجن المشدد 7سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة " يوسف.ر"، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة، وألزمتهم  بالمصاريف الجنائية، فى اتهامهما بقتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية.
 
 
صدر القرار  برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبدالفتاح، وأمانة سر شريف محمد وأحمد رفعت.
 
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "صبري إسماعيل، أحمد إسماعيل، باسم محمد، محمد إسماعيل، يوسف رمضان"، بقتل المجني عليه "م.ا" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كنّا شرع المتهمين فى قتل المحنى عليه " أحمد محمود" والمارة بقصد ترويعهم وبث الرعب فى أنفسهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإعدام شنقا لمحمد سمير خط الشرقية فى قضية قتل عمد

إحالة أوراق محمد سمير خط الشرقية لفضيلة المفتى فى قضية قتل عمد

ضبط هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل عمد بالمحلة

"الصحة" تطالب باعتبار ترويج الدواء المغشوش قضية "قتل عمد"

قتل

القتل العمد

استعراض القوة

اخبار الحوادث

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة