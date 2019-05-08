الرئيس التركى السابق داوود أوغلو ينتقد قرار إعادة الانتخابات فى إسطنبول

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انتقد أحمد داوود أوغلو -الرئيس التركى السابق والقيادى البارز بحزب العدالة والتنمية الحاكم- بشدة قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات فى إسطنبول.

وقال أحمد داوود أوغلو -فى تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- إن "قرار اللجنة العليا للانتخابات يتناقض مع القوانين الدولية واتفاقياته المقررة".



وتشهد العلاقات بين أحمد داوود أوغلو والرئيس التركى رجب طيب أردوغان توترات كبيرة فى الفترة الأخيرة.



وقد أعلنت عدة أحزاب تركية أنها ستدعم مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية إسطنبول فى إعادة الانتخابات، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء نتائج انتخابات البلدية التى أجريت فى مارس الماضي.



وكان قد أُعلن فوز أكرم إمام أوغلو -مرشح حزب الشعب الجمهوري- بمنصب رئيس بلدية إسطنبول فى منتصف أبريل، بعد أسابيع من الجدل بشأن النتائج وإعادة فرز جزئى للأصوات.



وطالب الرئيس التركى وحزبه العدالة والتنمية الحاكم مرارا بإلغاء انتخابات إسطنبول بزعم حدوث مخالفات على نطاق واسع.