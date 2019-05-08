وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مفارز استخبارات شرطة الكهرباء الشمالية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الحضر في محافظة نينوى، والذي كان يعمل لما يسمى بالحسبة الأمنية، والمتخفي كسائق يقوم بنقل الماء الى مخيمات النازحين".



وأضاف الناطق أن "الإرهابي كان يقوم بمساعدة عائلات عناصر تنظيم داعش الإرهابي المتواجدين داخل المخيمات"، لافتا إلى أنه تمت إحالة المتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات.