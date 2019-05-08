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الحكومة توافق على قرار الرئيس بشأن خطاب"التعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى"

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:03 م
الحكومة توافق على قرار الرئيس بشأن خطاب"التعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى" مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى "للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى" الخاص بتقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 مارس الماضى.

 

ويهدف المشروع إلى وضع نهج متكامل لمعالجة وإعادة استخدام الترسبات الطينية في محطة أبو رواش لمعالجة المياه، من أجل معالجة مشاكل تجمع الرواسب في محطات المعالجة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن عملية مناولة الرواسب الطينية وإنتاج الطاقة.

 

وتتمثل أنشطة المشروع في إجراء دراسة الجدوى والتحضير لمشروع " معالجة الحمأة الناتجة عن محطة صرف صحى أبو رواش"، وإعداد مقترح لتقديمه إلى صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى إعداد تقييم للآثار البيئية والاجتماعية وفقاً للمبادئ التوجيهية القومية وإرشادات شركاء التنمية، هذا إلى جانب الاضطلاع ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإنشاء قواعد البيانات واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برنامج التدريب على العمل في مجال المشتريات ومواجهة تغير المناخ وإعداد المقترحات لتمويل المناخ الأخضر.

 

 


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