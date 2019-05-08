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الحكومة توافق على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:27 م
الحكومة توافق على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وكذا الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفرواسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس بنظام الساعات المعتمدة.

 

وتأتى هذا الموافقة بهدف توفير مُختلف التخصصات التعليمية بالجامعات لرفع جودة التعليم الجامعى وتقليل الاغتراب.


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تعديل مسمى

معهد الدراسات والبحوث الإحصائية

جامعة القاهرة

كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية

الحكومة

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