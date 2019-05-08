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الحكومة توافق على تعاقد وزارة الصحة لشراء عقار "سيرزايم" لعلاج مرضى جوشيه النادر

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:12 م
الحكومة توافق على تعاقد وزارة الصحة لشراء عقار "سيرزايم" لعلاج مرضى جوشيه النادر مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة "سانوفى أفانتس" لشراء عقار "سيرزايم" لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر فى حدود مبلغ 215 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019.

 

ويأتى ذلك فى إطار مساعى الوزارة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصرى، والارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة من الادوية والمستلزمات الطبية.

 

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة "بروجرس" الأمريكية (PRL) لعمل عمرة وإصلاح لـ 240 موتور جر طراز (D77-D78) فى حدود 10 ملايين دولار تقريباً، وكذا التعاقد على توريد قطع غيار للجرارات لزوم الصيانة الدورية فى حدود مبلغ 4 ملايين دولار تقريباً، مع ذات الشركة.


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