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التنمية المحلية: 70 مليون جنيه لدعم الاحتياجات التنموية العاجلة بـ 22 محافظة

الأربعاء، 08 مايو 2019 09:31 ص
التنمية المحلية: 70 مليون جنيه لدعم الاحتياجات التنموية العاجلة بـ 22 محافظة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه من موزانة الخطة الاستثمارية للوزارة، لتدعيم الاحتياجات التنموية العاجلة بالمحافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية ومطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان  .

وقال اللواء محمود شعراوى، إن تلك المبالغ سيتم توجيهها إلى مجالات رصف الطرق المحلية وبعض مشروعات المياه والصرف الصحى، وشراء معدات النظافة ورفع كفاءة الوحدات المحلية والإنارة العامة ومد شبكات الكهرباء فى المناطق المحرومة والمستجدة .

وأكد وزير التنمية المحلية سعى الوزارة لتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات ، والتواصل بصورة مستمرة مع المحافظين للعمل على مواجهة كافة المشكلات والتحديات التى تواجه المواطنين لسرعة حلها وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بكافة المحافظات .

 


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