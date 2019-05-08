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"التموين" تعلن زيادة طرح اللحوم البلدية بالمجمعات.. والكيلو بـ110 جنيهات

الأربعاء، 08 مايو 2019 07:00 ص
"التموين" تعلن زيادة طرح اللحوم البلدية بالمجمعات.. والكيلو بـ110 جنيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة طرح معدلات اللحوم الطازجة البلدية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبة من 40 إلى 50%، لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان الكريم، وطرح الكيلو بسعر 110 جنيهات، وكذلك طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيهًا واللحوم المجمدة بسعر 85 جنيهًا، بالإضافة إلى استمرار طرح الدواجن المجمدة وكافة السلع الغذائية.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية يوميًا وبكميات كبيرة طوال الوقت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب تأمين محزون استراتجيى كبير من السلع الأساسية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن ﻭأنه لأول مرة زيادة المخزون الاستراتجى بهذا الشكل، حيث يكفى لعدة أشهر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير السلع فى كافة المناطق طوال الوقت.


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