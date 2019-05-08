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التعليم ترسل أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات الأحد المقبل

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:55 م
التعليم ترسل أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات الأحد المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،  توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019، يوم الأحد المقبل، على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم هذا العام.
 
جاء ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مصلحة الطلاب وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأداء امتحانات الثانوية العامة.
 
وقالت الوزارة، إنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التى سيؤدى الامتحان فيها.
 
جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سوف يتم اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019. 
 
 

 


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