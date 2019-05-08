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"التعليم" تتابع خطوات المديريات والمدارس لامتحان أولى ثانوى الإلكترونى

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:00 ص
"التعليم" تتابع خطوات المديريات والمدارس لامتحان أولى ثانوى الإلكترونى د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استعدادات وخطوات المدارس والمديريات التعليمية لعقد امتحان مايو الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى، المقرر له أن ينطلق 19 مايو الجارى.

 

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إنه جرى البدء فى  طباعة أسئلة الامتحانات والتى يؤديها الطلاب ورقيًا بالنسبة لمدارس الخدمات والمنازل والمستشفيات، إضافة إلى مراجعة البنية التكنولوجية فى المدارس بالنسبة للاختبارات الإلكترونية.

 

وأوضحت أن المدارس تعمل حاليًا على اختبار السيستم وكل الخطوات تتخذ بشكل دقيق ومتكامل.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت حصر المدارس التى لم تكتمل فيها البنية التكنولوجية حتى يتم اتخاذ قرار بشأن عقد الامتحانات ورقيًا فيها.


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