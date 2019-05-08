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التحفظ على 1.200 طن ياميش رمضان فاسد بمخزن غرب الإسكندرية

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:08 م
التحفظ على 1.200 طن ياميش رمضان فاسد بمخزن غرب الإسكندرية ياميش مجهول المصدر - ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 1.200 طن من الياميش الفاسد غير صالح للاستخدام الآدمى داخل مخزن بدون ترخيص، قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجارى. 
 
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى.
 
تم مداهمة المخزن، وضبط مالكة وبتفتيشه عثر على كمية قدرها 1,200طن من ياميش رمضان، عبارة عن "تمور- زبيب" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات، تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
فى سياق آخر، قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، التحفظ علي نصف طن ياميش رمضان فاسدة داخل محل بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات، يتهمه العش التجاري.
 
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية- بدائرة قسم شرطة الجمرك، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.
 
تم مداهمة المحل، والقي القبض علي مالكه، وبتفتيشه عثر علي 600 كيلو جرام ياميش رمضان "بندق" غير صالح للإستهلاك الآدمى، لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

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