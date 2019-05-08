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الاليزيه: اوروبا ستعيد فرض عقوبات على إيران حال انتهاكها الاتفاق النووى

الأربعاء، 08 مايو 2019 08:01 م
الاليزيه: اوروبا ستعيد فرض عقوبات على إيران حال انتهاكها الاتفاق النووى الاليزيه
كتب: أحمد علوى
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أعلنت مصادر في الرئاسة الفرنسية أن الدول الأوروبية قد تعيد فرض العقوبات على إيران، في حال أقدمت الأخيرة على أي خطوات تنتهك الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فرنسي قوله: "لا نريد أن تعلن طهران غدا عن خطوات تنتهك الاتفاق النووي، لأنه في هذا الحال سيتعين علينا، أي على الأوروبيين، إعادة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق".

وأضاف أنه سيكون هناك رد جماعي من الدول الأوروبية، ولكن من غير المعروف حتى الآن ما هو بالتفصيل، وهذا سيتوقف على ما ستعلنه إيران غدا، مؤكدا أن الأوروبيين يستعدون لمختلف السيناريوهات.

من جهته، قال مسؤول فرنسي آخر إن الدول الأوروبية لا تريد أن تتجه الأمور إلى مثل هذا الحد، لكنها تريد من إيران أن تحترم التزاماتها، وهذا هو جوهر الرسالة التي وجهتها الدول الأوروبية إلى طهران وواشنطن.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن طهران ستعلن، غدا الأربعاء، التخلي عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وستمهل الأطراف المتبقية في الاتفاق شهرين لاتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران ستقوم بخطوتها في ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي ينص على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من نشاطها النووي.

 

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