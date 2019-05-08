video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 02:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابيين اثنين تابعين لـ"داعش" بالموصل

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:20 ص
الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابيين اثنين تابعين لـ"داعش" بالموصل قوات الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت خلية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس الثلاثاء، اعتقال مسؤول الغنائم فى "داعش" بالقيروان وسائق قيادى بالقيارة فى الموصل مركز محافظة نينوى.

 

وذكرت الخلية - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه فى عملية نوعية اعتمدت على المعلومة الاستخبارية الدقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات نينوى من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين المندسين بين النازحين فى مخيمى الجدعة الثالثة والمدرج فى القيارة ب‍الموصل.

 


وأضاف البيان أن أحدهم كان المسؤول عما تسمى بـ(الغنائم) فى القيروان، والآخر كان السائق الخاص لأحد قيادات داعش المسمى (أبو حسن العفري) مسؤول قاطع سنجار والقيروان، مشيرا إلى أنهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الأمريكى يغادر العراق بعد زيارة استمرت 4 ساعات

العراق يقترب من توقيع صفقة مع إكسون وبتروتشاينا بقيمة 53 مليار دولار

رئيس وزراء العراق: صفقة إكسون لا ترتبط بإعفاء من عقوبات إيران

الرئيس الأمريكى يعفو عن جندى سابق متهم بقتل سجين فى العراق

العراق يتسلم 4 مقاتلات كورية من طراز "تى-50" قبل نهاية الشهر الجارى

العراق

أخبار العراق

داعش

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

الموصل

نينوى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

"الآثار" تفتح المتاحف للمصريين والأجانب فى يوم المتاحف العالمى.. مجانا

"الآثار" تفتح المتاحف للمصريين والأجانب فى يوم المتاحف العالمى.. مجانا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة