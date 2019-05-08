الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابيين اثنين تابعين لـ"داعش" بالموصل

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أعلنت خلية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس الثلاثاء، اعتقال مسؤول الغنائم فى "داعش" بالقيروان وسائق قيادى بالقيارة فى الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكرت الخلية - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه فى عملية نوعية اعتمدت على المعلومة الاستخبارية الدقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات نينوى من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين المندسين بين النازحين فى مخيمى الجدعة الثالثة والمدرج فى القيارة ب‍الموصل.



وأضاف البيان أن أحدهم كان المسؤول عما تسمى بـ(الغنائم) فى القيروان، والآخر كان السائق الخاص لأحد قيادات داعش المسمى (أبو حسن العفري) مسؤول قاطع سنجار والقيروان، مشيرا إلى أنهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.