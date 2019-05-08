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الادعاء العام فى بيرو يطالب بسجن الرئيس السابق 20 عامًا لتورطه فى قضايا فساد

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:11 ص
الادعاء العام فى بيرو يطالب بسجن الرئيس السابق 20 عامًا لتورطه فى قضايا فساد رئيس بيرو السابق أولانتا هومالا
أ ش أ
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طالب الادعاء العام فى بيرو من القضاء، الحكم على الرئيس السابق أولانتا هومالا بالسجن 20 عامًا لتورطه فى قضايا فساد.

 

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الادعاء البيروفى حث القضاء على ذلك، قائلاً إن الدلائل توضح أن هومالا وزوجته، نادين هيريديا، اشتركا فى عمليات لغسيل الأموال فى إطار فضيحة فساد تدور حول شركة البناء البرازيلية "أوديبريشت" وذلك خلال حملاته الانتخابية الرئاسية عامى 2006 و2011.

 

وأضافت الشبكة أن الزوجين اتُهِما بتلقى أموال قيمتها تصل إلى 3 ملايين دولار من الشركة البرازيلية، مشيرة إلى أنهما ينفيان هذه التهم الموجهة إليهما.
ومن ناحية أخرى، طالب الادعاء بسجن هيريديا لمدة 26 عامًا لاشتراكها فى الجريمة.

 

 


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