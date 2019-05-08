الأنبا رافائيل يترأس قداس عيد القديس مارمرقس بالمرقسية اليوم

كتبت سارة علام

يترأس الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، صلوات قداس عيد استشهاد القديس مار مرقس، بالكنيسة المرقسية الكبرى بكلوت بك.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا الأسبوع بعيد القديس مارمرقس الملقب بكاروز الديار المصرية، إذ ينسب له دخول المسيحية إلى مصر، ويحل عيد استشهاده فى الثامن من مايو من كل عام، وتحيى الكنائس تلك الذكرى لمدة أسبوع كامل بصلوات القداس ونهضات روحية.