الأنبا رافائيل يترأس قداس عيد القديس مارمرقس بالمرقسية اليوم

يترأس الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، صلوات قداس عيد استشهاد القديس مار مرقس، بالكنيسة المرقسية الكبرى بكلوت بك.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا الأسبوع بعيد القديس مارمرقس الملقب بكاروز الديار المصرية، إذ ينسب له دخول المسيحية إلى مصر، ويحل عيد استشهاده فى الثامن من مايو من كل عام، وتحيى الكنائس تلك الذكرى لمدة أسبوع كامل بصلوات القداس ونهضات روحية.
تحكي سيرة القديس مارمرقس، أن الوثنيين وجدوا أن الناس بدأت تترك معابدهم الوثنية وتنجذب لدعوة القديس مرقس لدخول المسيحية ووجد الوثنيون معابدهم خالية من الناس مما أثار غيرتهم وحقدهم، فدخلوا الكنيسة أثناء قيام مارمرقس بصلاة قداس عيد القيامة وسحبوه من الكنيسة وبدأوا سحله في شوارع الإسكندرية حتى استشهاده.
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