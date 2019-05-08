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الأمن ينتفض ضد تجار المخدرات برمضان.. ضبط 4 كيلو أفيون و 9 الآف قرص

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:29 ص
الأمن ينتفض ضد تجار المخدرات برمضان.. ضبط 4 كيلو أفيون و 9 الآف قرص المتهمين وامامهم المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف "الأكشاك والكافتيريات" وأماكن التجمعات الشبابية بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.
 
 
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 34 قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" و(43) متهم وضبط خلالها كميات من المواد المخدرة.
 
 
وعثر بحوزة المتهمين على 6 كيلو حشيش، و515 جرام هيروين، و2 كيلو استروكس، و4 كيلو أفيون و9403 قرص مختلف الأنواع، كما تم ضبط بحوزة المتهمين 11,575  ألف جنيه من حصيلة البيع ، و3 فرد خرطوش، و7 طلقات آلية ، و36 هاتف محمول، و12 سلاح أبيض، و2 ميزان، و2 سيارة ، و2 دراجة نارية تستخدم فى أنشطتهم المؤثمة.
 
 
وقد كان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور والمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
 
 
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة خاصةً بين أوساط الشباب، نظراً لما تمثله من خطورة على المجتمع، ومن منطلق حرص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تشديد الرقابة الأمنية لإستهداف وضبط مروجى المواد المخدرة والقائمين عليها.
 
المقبوض عليهم
المقبوض عليهم

متهم بحوزته مخدرات
متهم بحوزته مخدرات

متهم
متهم

متهمون
متهمون
 
 

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