الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

شبين الكوم 17 27

طنطا 16 25

دمنهور 16 24

الإسكندرية 15 22

بلطيم 16 21

مطروح 16 21

السلوم 15 22

سيوة 15 28

بورسعيد 16 21

دمياط 19 21

الزقازيق 20 27

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 26

العريش 18 22

رفح 18 23

رأس سدر 20 31

نخل 16 27

نويبع 24 22

طابا 18 25

كاترين 16 24

الطور 21 31

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 23 31

مرسى علم 22 32

الفيوم 18 30

بني سويف 18 30

المنيا 18 30

أسيوط 19 31

سوهاج 20 32

قنا 23 33

الأقصر 23 34

أسوان 25 35

أبوسمبل 26 36

الوادي الجديد 21 33

شلاتين 24 33

أبو رماد 24 34

حلايب 25 31

رأس حدربة 25 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40

المدينة 27 41

الرياض 26 39

المنامة 28 34

أبوظبي 26 35

الدوحة 29 39

الكويت 26 39

دمشق 06 24

بيروت 15 21

عمان 08 22

القدس 12 19

غزة 15 22

بغداد 19 33

مسقط 27 34

صنعاء 12 28

الخرطوم 29 45

طرابلس 18 24

تونس 16 29

الجزائر 15 24

الرباط 13 23

نواكشوط 22 34

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 12

إسطنبول 08 15

إسلام آباد 22 38

نيودلهي 28 43

جاكرتا 25 34

بكين 12 26

كوالالمبور 25 34

طوكيو 14 21

أثينا 10 19

روما 12 19

باريس 09 16

مدريد 14 22

برلين 11 18

لندن 09 15

مونتريال 03 13

موسكو 11 24

نيويورك 10 19

واشنطن 14 23