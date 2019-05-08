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الأحد.. المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون النيابة الإدارية

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:08 م
الأحد.. المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون النيابة الإدارية النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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تستقبل هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر فى الحادية عشرة صباح الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجارى، المتقدمين من خريجى كلية الشرطة دفعة 2016 لشغل وظيفة معاون بالنيابة الإدارية وذلك لإجراء المقابلات الشخصية معهم بعد الإطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى الخاص بالمتقدم للوظيفة.

ونوهت هيئة النيابة الإدارية فى بيان لها بأن الاستعلام عن موعد المقابلة لكل متقدم يكون بإدخال الرقم القومى فى المكان المخصص لذلك بالموقع الرسمى للنيابة الإدارية على شبكة الإنترنت وإذا تعذر الاستدلال على البيانات المطلوبة يتم الرجوع إلى مقر الأمانة العامة بالنيابة الإدارية برئاسة الهيئة الكائن فى ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت الهيئة أن الإعلان عن مواعيد مقابلات باقى خريجى الجامعات سيتم لاحقًا على الموقع الرسمى لهيئة النيابة الإدارية ما يستلزم استمرار المتابعة.

 

 


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