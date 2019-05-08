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الأربعاء، 08 مايو 2019 02:53 م
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افتتاح وحدة لم الشمل بمنطقة شمال سيناء الأزهرية

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:48 م
افتتاح وحدة لم الشمل بمنطقة شمال سيناء الأزهرية وحدة لم الشمل بمنطقة شمال سيناء الأزهرية
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت منطقة شمال سيناء الازهرية، اليوم فى بيان لها، افتتاح وحدة لم الشمل بالمنطقة بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .
 
افتتح الوحدة، الشيخ محسن ابوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، ومحمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب .
 
وقال البحراوى محمد المتولى مسئول وحدة لم الشمل بشمال سيناء، أنه يتم تحقيق أهداف الوحدة التى انشأت من أجلها، وهى حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك وإزالة الخلافات بين المتنازعين، والحد من ظاهرة الطلاق، ونشر توعية مجتمعية وأسرية صحيحة ، تأهيل المقبلين على الزواج، الحد من ظاهرة اطفال الشوارع.
 
وأضاف، أنها تضم مجموعة من مشايخ الدعوة بإدارة الوعظ اللذين لهم خبرة فى هذا العمل، وتستقبل الوحدة اتصالات الجمهور على الخط الساخن (19906) فى أيام العمل الرسمية من 9 صباحا وحتى 4 عصرا ومقر الوحدة بديوان عام المنطقة الازهرية بشمال سيناء.
 
 

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