video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع مفاجئ للإنتاج الصناعى الألمانى فى مارس

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:38 ص
ارتفاع مفاجئ للإنتاج الصناعى الألمانى فى مارس انجيلا ميركل
(رويترز)
إضافة تعليق

سجل الإنتاج الصناعى فى ألمانيا ارتفاعا مفاجئا فى مارس بفضل زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية والبناء، لكن وزارة الاقتصاد حذرت من أن التوقعات تظل ضعيفة نظرا لأن أكبر اقتصاد فى أوروبا يعانى بسبب نزاعات تجارية وحالة القلق بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء والوزارة اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعى زاد 0.5% مقارنة مع الشهر السابق متحديا توقعات بهبوط نسبته 0.5%.

وقالت الوزارة إن "مناخ الأعمال للقطاع الصناعى أضحى أقل تفاؤلا، لذا ما زال من المتوقع حدوث ضعف فى الصناعة فى الأشهر المقبلة وزاد إنتاج السلع الوسيطة قليلا ولكن إنتاج السلع الرأسمالية استقر بحسب البيانات".

وعُدلت قراءة فبراير بالخفض إلى زيادة نسبتها 0.4% من زيادة بنسبة 0.7% فى القراءة السابقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"النصف الآخر 2 ".. يواكيم زاور شريك المرأة الحديدية التى تحكم ألمانيا..الزوج الثانى للمستشارة الألمانية عالم بارز بالكيمياء اختار الابتعاد عن الأضواء بعد صعودها السياسى..ويوصف بأنه أهم شخصية ثانوية فى "ألمانيا"

ألمانيا تصف قرار إعادة الانتخابات فى إسطنبول بغير الشفاف

ألمانيا تشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

المانيا

انتاج صناعى المانى

الصناعة

اخبار الاقتصاد

الانتاج الصناعى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة