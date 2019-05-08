اتفاق عراقى صينى لمعالجة الغاز الطبيعى بقيمة 1.07 مليار دولار

أ ش أ

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاق بقيمة 1.07 مليار دولار مع شركة صينية لمعالجة غاز "الحلفاية".

وقالت الوزارة فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية إن العراق وقع اتفاقا نهائيا قيمته 1.07 مليار دولار مع الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية لبناء وتشغيل مرافق لمعالجة الغاز الطبيعى المستخرج مع النفط الخام فى حقل "الحلفاية" العملاق.

وأضافت الوزارة أن شركة مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) ستعالج حوالى 300 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا من الغاز من الحقل ويعد حقل "الحلفاية" من الحقول الكبيرة التابعة لشركة نفط ميسان، وتم حفر أول بئر استكشافى فيه عام 1976 وتم حفر 14 بئرا فى الحقل حتى عام 2009 قبيل تنفيذ عمليات التطوير من قبل شركة "بتروجاينا".