إيران تمهل الدول الموقعة على الاتفاق النووى 60 يوما لتنفيذ وعودها

رويترز

أمهلت إيران الدول الموقعة على الاتفاق النووى 60 يوما لتنفيذ وعودها فيما يتعلق بقطاعي النفط والبنوك.

وأكد الرئيس الإيرانى حسن روحاني فى رسائل إلى زعماء القوى العالمية الخمس إن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن، مشددا أن انهيار الاتفاق النووى خطر على العالم.

وأوضح روحانى أنه بعد 60 يوما ستخفض إيران مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووى وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم، وحذر روحاني من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووى مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولى ويقول إن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.