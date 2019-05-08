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إشارة مرور.. تعرف على أنواع الأضواء المتواجدة بالميادين والهدف منها

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:04 ص
إشارة مرور.. تعرف على أنواع الأضواء المتواجدة بالميادين والهدف منها إشارات ضوئية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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توجد العديد من الأضواء فى التقاطعات بالميادين يجب على السائق والمواطنين معرفتها جيدا، لمنع ارتكابهم للمخالفات  ومنها:
 

-الأضواء الثابتة في الإشارات المرورية

 يوجد العديد من القواعد الواجب معرفتها عند تعلم إشارات المرور الأساسية، ومن بينها تلك الأضواء الثابتة، حيث يُشير كلّ ضوء منها إلى دلالة معينة. 

-الضوء الأحمر

 يُشير الضوء الأحمر إلى وجوب التوقف عند ممر المشاة، إلّا أنّه في بعض الأحيان يُمكن الانحراف يميناً عند التوقف على الإشارات الضوئية الحمراء، كما تُتيح بعض القوانين في ولايات معينة انحراف السائق يساراً عند التنقل من شارع باتجاه واحد إلى شارع آخر، ولكن يجب الانتباه لمنح المشاة حقهم في المرور حتّى في الحالات التي تمنح السائق حق الانعطاف يميناً أو يساراً.

ـ الضوء الأصفر 

يدل الضوء الأصفر على تغيّر الأضواء إلى اللون الأحمر قريباً، ويُشير هذا الضوء إلى وجوب التوقف، فيما يُمكن للسائق الاستمرار في المرور عبر التقاطع مع مراعاة السير ببطء وعدم الإسراع، وذلك قبل التحوّل إلى اللون الأحمر، أمّا في حال عدم التمكن من ذلك فمن الأفضل التوقف قبل التقاطع بشكل يضمن الحفاظ على الأمن.

-الضوء الأخضر 

يُشير الضوء الأخضر إلى وجوب السماح بمرور السيارات والمشاة في التقاطع بعد التحول الأخير للأضواء و إعطاء الأولوية للمشاة بالمرور في حال اتجاه السائق يميناً أو يساراً و إعطاء المجال لمرور مركبات الاتجاه المعاكس في حال اتجاه السائق إلى اليمين. 

-الإشارات التحذيرية

 يجب الإلمام بإشارات المرور التحذيرية لتعلم طريقة القيادة ضمن حدود السرعة، والالتزام بالقوانين المرورية، وتُشير هذه الإشارات إلى مجموعة من الدلائل ومنها إشارات المنحنيات الحادة (بالإنجليزية: Winding road sign)، والتي تُشير إلى ضرورة الإبطاء والمرور بحذر عند الاقتراب من المنحدرات الصعبة. 
-إشارات المنحنيات التي تدل على الاقتراب من الانحراف بحدّة باتجاه مؤشر السهم (بالإنجليزية: Curve signs).  وإشارات المنحنيات الدالة على الاقتراب بين اتجاهين متعاكسين على الطريق، بحيث يكون اتجاه أحدهما يميناً، والآخر يساراً والعلامات التحذيرية المرتبطة بالأحوال الجوية وظروف الطقس.
 
اشارات ضوئية
إشارات ضوئية
 

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