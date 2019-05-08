إحباط تهريب 18 مليون قرص منشطات جنسية مجهولة المصدر لميناء الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكن ضباط مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب 18 مليونا من الأقراص والأدوية المنشطات الجنسية مختلفة الأشكال والأنواع، و43.800 ألف قرص من عقارات وأدوية غير مصرح بها من الجهات المختلفة، ومجهولة المصدر.

تلقي اللواء نادر كمال، مساعد الوزير مدير الادارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، إخطارا من اللواء درويش حسين، مدير مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، يفيد بورد معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بمحاولة إدخال وتهريب كميات كبيرة من الأقراص المنشطة مختلفة الأشكال والأنواع وكميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل الحاوية داخلها أمتعته شخصية قادمة من دولة الإمارات عبر ميناء الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة واستئذان النيابة العامة تم تشكيل لجنة بمعرفه مباحث شرطة الميناء، وأسفر عن 18 مليون قرص من المنشطات الجنسية مختلفة الأنواع والاشكال، و800 ألف قرص من المكملات الغذائية، و5 آلاف قرص لعلاج السكر، و18 ألف قرص لعلاج الغدة الدرقية، و20 ألف قرص بانادول، جميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها البلاد علي موافقات مسبقة من الجهات المتخصصة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي المضبوطات وإرسال عينات الى معامل وزارة الصحة فحصها لبيان سلامة المضبوطات من عدمه، واستدعاء صاحب الشحنة للتحقيق معه.