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أهلا رمضان.. جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة.. صور

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:09 م
أهلا رمضان.. جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة.. صور جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة
كتب وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من من إنشاء المصلى الجديد بالمدينة الجامعية للطالبات بالجيزة؛ تزامنا مع قدوم شهر رمضان الكريم.
 
وقال الخشت، إن إدارة الجامعة تحرص على توفير كل سبل الراحة لطلابها وطالباتها، موضحا أنه عندما زار الطالبات فى مدينة الجيزة مؤخرا أكد ضرورة وجود مصلى للطالبات يتجمعن فيه ليؤدين الصلاة على غرار ما هو موجود فى مدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات.
 
وأضاف الخشت، أن الطالبات فرحن كثيرا بهذا القرار وقتها ولم يتوقعن بأن التنفيذ سيكون سريعا كذلك، شاكرا كل من شارك فى إنجاز هذا العمل العظيم فى هذه الأيام المباركة، مؤكدا أنه يحرص دوما على رفع شعار المساواة فى الخدمات المقدمة لطلبة وطالبات المدن الجامعية على حد سواء.  
 
وقالت مجموعة من الطالبات للخشت بعد رؤية المصلى الجديد وقد انتهى وبدأ يستقبلهن لأداء الصلاة: "سبق وأن وعدتنا بآخر زيارة للمدينة، وها نحن نرى وعدكم على أرض الواقع، شكرا لوفاء أب لبناته وحرصه على راحتهن ومساعدتهن فى كل شئ ولاسيما تأدية الصلاة فى جو مناسب".
 
جدير بالذكر أن الجامعة أجرت أعمال التجديد المطلوبة للمسجد الجامع بمدينة الطلاب فى شهر أغسطس الماضى.
 
 
جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة (1)
جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة 

جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة (2)
جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة

 
جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة (4)
جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة

جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة (5)
جامعة القاهرة تنشئ مصلى جديد بمدينة طالبات الجيزة

 


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