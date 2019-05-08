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أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة خزينة شقة بالهرم

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:00 ص
أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة خزينة شقة بالهرم سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف هوية المتهمين بسرقة خزينة من شقة ربة منزل بالهرم، وتبين أن 11 متهما وراء ارتكاب الواقعة بالتحريض والتنفيذ، وتمكن رجال المباحث من ضبط 8 متهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين وجود كسر بباب الشقة، واستيلاء المتهمين على خزينة تحتوى على ما يزيد عن نصف كيلو ذهب، ومبلغ 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الاستيلاء على هاتف محمول وجهاز بلاى ستيشن ولاب توب.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهم 11 متهما،وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط 8 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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